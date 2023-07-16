اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 02:06 م
أكرم القصاص
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استطلاع: تراجع معدل دعم الحكومة اليابانية برئاسة كيشيدا إلى 34.3%

الأحد، 16 يوليو 2023 01:01 م
استطلاع: تراجع معدل دعم الحكومة اليابانية برئاسة كيشيدا إلى 34.3% رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا
أ ش أ

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أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأحد أن معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا استمر في الانخفاض إلى حوالي 34 %، حيث تتصارع الحكومة مع نظام بطاقة الهوية الوطنية المليء بالمشاكل ، فضلا عن المخاوف ذات الصلة بجهود تنظيف كارثة كوشيما النووية.


ووفقا للاستطلاع ، فقد انخفض معدل الدعم إلى 34.3 % مقارنة ب 40.8 % في الاستطلاع السابق في منتصف يونيو، في حين ارتفع معدل رفض آدائها إلى 48.6 % من 41.6 % ، بحسب الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام .


وقال أكثر من 80 % إنهم شعروا أن تفسير الحكومة لخطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر غير كاف.


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