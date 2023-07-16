ارتفاع ضحايا عقار رشيد المنهار إلى وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين.. صور

وكانت مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت اليوم الأحد، انهيار منزل مكون من 8 طوابق بمنطقة الوسطانى بوسط المدينة، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين حتى الآن بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية وهم : محمد.س.ع 5 سنوات - رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج، وسالى.ف.ع 30 سنة رشيد اضطراب بدرجة الوعى، ومحمد.س.م 11سنة - رشيد كسر بالذراع الايسر- وسعيده.ح.ح 67 سنة - رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج و شيماء.ع.ف 18سنة - رشيد كدمات و سحجات بالجسم ومحمد.م.ر 16 سنة - رشيد جروح متفرقة بالجسم و ابراهيم.م.ا 30 سنة - رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى وأحمد.م.س 16 سنة - رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المنهار لمنع مرور المواطنين، كما تم فصل المرافق عن العقار المنهار والأماكن المجاورة تحسبا إلى حالات طارئة.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.