اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 09:26 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية لـ 35 قتيلا

الأحد، 16 يوليو 2023 09:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية لـ 35 قتيلا فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من كوريا الجنوبية إلى 35 قتيلا، بينما ظل 10 آخرين في عداد المفقودين حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي لسول.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أن مناطق متعددة بالبلاد تعرضت لهطول أمطار غزيرة منذ التاسع من شهر يوليو الجاري، مشيرة إلى أنها اشتدت في الأيام الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة، وقد انتشل عمال الإنقاذ سبع جثث من نفق غمرته المياه بعد أن حوصرت بداخله نحو 15 مركبة.

وقال المسؤول بإدارة الإطفاء سيو جيونج إن ما يقرب من 400 من عمال الإغاثة بما فيهم غواصون يبحثون داخل النفق الواقع وسط مدينة "تشونجو" عن المزيد من الأشخاص المفقودين.

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو قد طالب الجيش بالتدخل للمساعدة في عمليات الإنقاذ من خلال العمل والتنسيق مع المسؤولين الحكوميين.

 


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