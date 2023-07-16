اليوم السابع
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إنقاذ بحار أسترالى ظل تائها فى المحيط لشهور.. أكل الأسماك النيئة ليعيش

الأحد، 16 يوليو 2023 06:44 م
إنقاذ بحار أسترالى ظل تائها فى المحيط لشهور.. أكل الأسماك النيئة ليعيش بحار أسترالى
كتب محمد جمال

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أنقذ بحار أسترالى وكلبه بأعجوبة بعد أن أمضيا شهورا فى المحيط الهادئ، يأكلان الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار، بحسب سكاى نيوز.

والتقطت سفينة صيد سمك تونة، تيم شادوك وكلبه بيلا، قبالة سواحل المكسيك، بعد أن رصدت مروحية مرافقة للسفينة قاربهم.

وغادر شادوك لاباز فى المكسيك فى أبريل متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه.

وأظهرت لقطات لإنقاذ شادوك حصلت عليها شبكة "ناين نيوز" الأسترالية، الرجل النحيل ذو اللحية الكثيفة أثناء حديثه إلى السلطات.

وقال شادوك إنه عانى من محنة صعبة للغاية قبل أن تنقذه سفينة الصيد، ولم يأكل ما يكفى من الطعام لفترة طويلة.

وأوضح طبيب فى سفينة الصيد التى أنقذت شادوك، إنه بدأ بتناول وجبات صغيرة على الفور، بينما يظل واعيا بما يقوله ويفعله بعد محنته القاسية.

ولم يعانى شادوك طيلة فترة بقائه تائها فى المحيط من مرض أو إصابة خطيرة، كما تجنب حروق الشمس بالاختباء تحت مظلة على قاربه.


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