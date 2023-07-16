اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 9 أقاليم بوسط وشرق فرنسا بسبب موجة الحر

الأحد، 16 يوليو 2023 09:21 ص
إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 9 أقاليم بوسط وشرق فرنسا بسبب موجة الحر ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، حالة الطوارئ البرتقالية في 9 أقاليم بوسط وشرق البلاد وفي إقليم "الألب البحرية" الفرنسي التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور، لمواجهة موجة الحر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية - وفقا لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إنه تم رفع حالة الطوارئ في إقليم "بوي دو دوم" في وسط فرنسا.

وفي سياق آخر، أفادت القناة بأنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية من درجات حرارة مرتفعة في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، لاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا. 

من جهتها، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذا الطقس المتطرف، الذي يحدث بشكل متكرر بسبب الاحتباس الحراري، أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد.

وكانت المنظمة قد لفتت في وقت سابق الى أن شهر يونيو الماضي قد شهد أعلى متوسط درجات حرارة عالمية على الإطلاق واستمر حتى الجزء الأول من شهر يوليو الجاري وذلك وفقا للبيانات الأولية.

 


الأرصاد الجوية

فرنسا

الولايات المتحدة

أوروبا



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