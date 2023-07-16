إطلاق سلحفاة المطرية لبيئتها الطبيعية فى محمية أشتوم الجميل.. فيديو وصور

كتبت - منال العيسوى

استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعية بوزارة البيئة بإعادة إطلاق السلحفاة التى تمت مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بأحد الأسواق بالمطرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة، وذلك بحضور عدد من طلاب كلية العلوم جامعة دمياط قسم علوم البحار، لنقل الخبرات العملية لهم، وكذلك مسئولى الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين بمحمية أشتوم الجميل.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة ، وللعاملين بقطاع حماية الطبيعة على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال فى حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك وفاءً بالإلتزامات والأتفاقيات الدولية.

وكانت وزارة البيئة قد قامت بالإستجابة الفورية للشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" والتى أفادت بتعرض السلحفاة للاذي من الأطفال بأحد الأسواق بحى بالمطرية، حيث كانت السلحفاة بحالة صحية سيئة.

و تهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.