إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بمنطقة كوم أوسيم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.