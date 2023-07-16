اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 05:17 م
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إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 16 يوليو 2023 04:50 م
إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم تصادم - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى، نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتمً نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارةً ميكروباص وأخري نقل بطريق القاهرة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 16 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
 
 

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