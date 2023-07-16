إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى، نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتمً نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارةً ميكروباص وأخري نقل بطريق القاهرة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 16 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق