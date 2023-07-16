إصابة عامل بطلق نارى بسبب خلافات على ملكية أرض زراعية بالبلينا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل يبلغ من العمر 28 سنة يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بطلق نارى بالقدم اليمنى وجرح رضى بفروة الرأس وتم نقله للمستشفى الجامعى بسوهاج حيث تبين ان سبب إصابته تعدى عامل أخر عليه بسلاح نارى غير مرخص بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بإصابة عامل بطلق نارى عقب نشوب خلاف مع أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة البلينا وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز البلينا بوصول المدعو محمود م ا ح 28 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالقدم اليمني وجرح رضي بفروة الرأس ".

وبسؤال المصاب إتهم نجل عمومته المدعو محمود م ا ح 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات فيما بينهما علي ملكية قطعة أرض زراعيه بذات الناحية .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها ز"3" طلقات من ذات العيار بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.