اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حريق سيارة نقل فى الفيوم

الأحد، 16 يوليو 2023 11:47 ص
إصابة شخصين إثر حريق سيارة نقل فى الفيوم حريق سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب شخصين إثر اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الإقليمى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل تريلا بمقطورة بالطريق الإقليمى بعد أول بوابة لتحصيل الرسوم باتجاه الصف.
 
وعلى الفور انتقل قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين هما عادل ط ع 32 سنة سائق مصاب بحروق بالساقين وأشرف ع م 31 سنة مصاب بكسر بالساق اليسرى وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق 

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