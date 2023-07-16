أوكرانيا.. كندا تكشف النقاب عن برنامج لمنح الأوكرانيين الإقامة الدائمة فى البلاد

كتب محمد جمال

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المسار الجديد للأوكرانيين للحصول على إقامة دائمة فى كندا ابتداء من هذا الخريف.

وتقول أوتاوا إن أولئك الذين فروا من العملية العسكرية الروسية، ويريدون البقاء فى كندا سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الإقامة الدائمة اعتبارًا من 23 أكتوبر، طالما لديهم وضع الإقامة المؤقتة وفرد واحد على الأقل من الأسرة فى كندا.



ويشمل الأشخاص المؤهلون: الأزواج الأوكرانيين، والآباء، والأجداد، والأشقاء والأبناء أو الأحفاد لمواطن كندى أو مقيم دائم، وكذلك الشركاء القانونيين.



ويأتى هذا الإعلان فى نفس اليوم الذى تم فيه إغلاق برنامج يقدم تأشيرات طارئة مؤقتة للأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية رسميا، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الأوكرانيين وأفراد أسرهم التقدم للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة للقدوم إلى كندا بموجب إجراءات الهجرة الموجودة مسبقا.



وكانت تأشيرة الطوارئ متاحة لعدد غير محدود من الأوكرانيين؛ مما سمح لهم بالعمل والدراسة فى كندا لمدة ثلاث سنوات كمقيمين مؤقتين بدلاً من اللاجئين.



وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، إن الأوكرانيين الذين يحملون تأشيرة سيكون أمامهم حتى 31 مارس 2024 للسفر إلى كندا بموجب الإجراءات الخاصة المؤقتة.