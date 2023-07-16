أوكرانيا: التهديد بشن هجوم روسى على محطة زابوريجيا لا يزال قائمًا

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صرح ممثل مديرية المخابرات الرئيسية فى وزارة الدفاع الأوكرانية أندرى يوسوف، اليوم الأحد/، بأن التهديد بشن هجوم إرهابى روسى على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا.

وقال يوسوف وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية: "التهديد بشن هجوم روسى على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا طالما أن القوات الروسية باقية هناك".



وأوضح أن الوضع داخل المحطة لم يتغير بعد ولم يتم تنفيذ أعمال إزالة الألغام هناك، قائلا إن "سياسة الابتزاز مستمرة ولن نقول إن هجوما إرهابيا هو سيناريو محسوم اليوم لكن هذا التهديد مستمر، طالما بقى الروس داخل هذه الأشياء المهمة".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قصف تعرضت منطقة زابوريجيا التى يتنازع الطرفان السيطرة عليها أمس السبت.



وأعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أمس السبت، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا فى قصف روسى لقرية فى منطقة زابوريجيا، فى حين قال مسؤولون مدعومون من موسكو إن قوات كييف قصفت مدرسة هناك.



ويدور القتال فى زابوريجيا منذ أشهر، وهى منطقة على خط المواجهة فى جنوب أوكرانيا ضمت موسكو العام الماضى جزءا منها، فيما لا تزال مدينة زابوريجيا عاصمة المنطقة تحت سيطرة كييف.