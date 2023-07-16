أكرم القصاص خلال ندوة بمكتبة الإسكندرية: التكنولوجيا ساهمت في تطوير الإعلام

الإسكندرية جاكلين منير

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع "اليوم السابع"، إن العصر الحالى يتميز بتوافر المعلومات، ولكن الأهم هو كيفية توظيف تلك المعلومات، محذرا من "السوشيال ميديا" وما تحتويه من معلومات ومراجعة كل ما ينشر بها، والتركيز على الحالات الفردية المنتشرة بها.

جاء ذلك خلال ندوة "تحديات الإعلام المصري" ضمن فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

و قال أكرم القصاص، إن الموبايل حل مكان التليفزيون والإعلام التقليدى، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى تطور الإعلام، مضيفا أننا طوال الوقت نسمع عن أزمة الإعلام وعدم رضا من المواطن تجاه الإعلام ولكن لكل زمان "ترنده" الخاص به.

وتساءل القصاص هل الصحافة هى انعكاس للمجتمع أم أن الصحافة تؤثر فيه؟، مضيفاً "الصحافة التقليدية تراجعت فى العالم كله وليست فى مصر"، موضحا أن الخطورة الحقيقية فى وجود وسائل إعلام غير خاضعة للمحاسبة ولا تلتزم بمعايير الإعلام.

وأشار إلى أن دور الإعلام المصرى لم يتراجع ولكن هناك أنماط مختلفة وجديدة لتقديم الخدمة الإعلامية، لافتاً إلى أن الأزمة ليست فى الصحافة ولكن فى القنوات الفضائية، فهناك اختيارات كثيرة فى العالم الآن.

وحذر أكرم القصاص من موجة التصيد لمصر والمنصات بعينها التى تترصد الأخطاء لمصر وتروج للشائعات، مع تكذيب واضح لكل ما يعرض فى الإعلام المصرى حول المشروعات والإنجازات، مشددا على ضرورة تناول الرأى الآخر ومناقشته بموضوعية.

فيما أشاد الصحفى علاء عبد الهادى بتجربة "اليوم السابع" التى أصبحت رائدة، وحاول الكثيرون الاقتداء بها فى مجال الصحافة الإلكترونية، مؤكدا على أن الإعلام أمن قومى، مع وجود بعض التحديات التى تواجه الإعلام مؤخرا.

وقال الإعلامى محمد على خير، إن الإعلام يواجه تحديات، وعوائق أمام الرسالة الإعلامية لتلبية احتياجات المعرفة، مؤكدا على أن في العصر الحالى لا يوجد أى سلطة تستطيع التحكم فى الإعلام، خاصة من ظهور ظاهرة إعلام المواطن باستخدام كافة وسائل التكنولوجية الحديثة، وأكد على أن هناك تحديات أهمها عدم توافر المعلومات، وضوابط مفهوم الحريات، وتحدى عامل الخبرة والكفاءة لمقدمى البرامج والعاملين فى مجال الإعلام، تحدى الصراع بين الصحافة الإلكترونية والورقية، والوصول إلى الشباب وهو اكبر تحدى للرسالة الإعلامية، للوصول إلى أكبر قطاع من الشعب المصرى، وأخيرا تحدى تراجع تأثير مصر اعلاميا فى المنطقة العربية.

وحذر علاء الغطريفى رئيس التحرير التنفيذى لموقع مصراوى الإخبارى، من الاستخدام الأعمى للتكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعى التوجيهى الذى يمثل تحديا هاما من تحديات الإعلام فى هذا العصر، محذرا من إساءة استخدام أدوات التكنولوجية على حساب مهنية الصحافة، كما حذر من عدم استخدام التكنولوجيا بشكل عام والابتعاد عن استخدامها، مثل مؤسسات إعلام الخدمة العامة، والتى يجب دعمها بكافة الطرق، لتقديم الكلمة المنضبطة والمعيارية، مؤكدا على أهمية المقاربة المهنية فى استخدام التكنولوجيا مع الضوابط المعيارية؛ وأشار إلى أن هناك تحدٍ يواجه وسائل الإعلام فى العالم وهو تحدى البقاء أمام تراجع اهتمام الناس بالأخبار.

جاءت الندوة على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، بحضور كل من الكاتب الصحفى أكرم القصاص؛ رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامى محمد على خير، والكاتب الصحفى علاء الغطريفي؛ رئيس التحرير التنفيذى لموقع مصراوى الإخبارى، وأدار الندوة الكاتب الصحفى علاء عبد الهادي؛ رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب.