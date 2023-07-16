أكثر من 431 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، والتي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 20965 حاجاً.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 264525 حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين أمس 17651 حاجاً، غادر منهم 14801 حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة، بينما غادر 2707 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 41 رحلة، في حين غادر 87 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين.

وذكرت أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 166439 حاجاً من جنسيات مختلفة، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2072 حاجاً.

من جانبها، قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي باستقبال الزوار والترحيب بهم في ساحات المسجد النبوي ضمن جهودها في حسن الوفادة لضيوف الرحمن.

وتعمل الإدارة العامة للخدمات المساندة على توعية الزوار بتعزيز السلوكيات الإيجابية في المسجد النبوي، بما يعكس الصورة المشرقة للخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وليكون الزائر قدوة حسنة يؤدي رسالة سامية اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.