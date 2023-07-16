اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 12:25 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 16 يوليو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 8.5 جنيه  
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13.5 جنيه
 
‏-البصل الأبيض بـ19.25 جنيه
 
-‏‎البصل الأحمر بـ19.25 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12 جنيها 
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ16 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها 
 
ـ الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
ـ البامية بـ30 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيها .
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
 
 
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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