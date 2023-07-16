اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 06:00 ص
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد

الأحد، 16 يوليو 2023 06:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد الخضروات- ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد، مع انتظام العمل في أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات وسجل سعر البطاطس 6 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 10 إلى 14 جنيها، والكوسة من 4 إلى 7جنيهات

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.


الخضار

الفاكهة

أسعار الخضار

أسعار الخضروات والفواكه



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