أسباب تجعلك تضيف العدس لنظامك الغذائى.. الوقاية من السكرى والسمنة

كتبت ميرفت رشاد

يعد العدس من أقدم الأطعمة الصحية في العالم، توجد عدة أشكال مختلفة من الحبة على شكل عدسة، الأنواع البني والأحمر هي الأكثر انتشارًا، نظرًا لأن الوجبة الخالية من الجلوتين غنية جدًا بالمغذيات ، وإليك الفوائد العديدة لتناول العدس، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



فوائد تناول العدس: 1. مغذية جدا على الرغم من أنها طريقة رخيصة للحصول على مجموعة من العناصر الغذائية ، يتم تجاهل العدس في بعض الأحيان. على سبيل المثال ، فهي غنية بفيتامينات المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم وفيتامين ب. نظرًا لاحتوائه على أكثر من 25٪ بروتين ، يعد العدس بديلاً رائعًا للحوم، كما أنها مصدر رائع للحديد ، وهو معدن تفتقر إليه النظم الغذائية أحيانًا. 2. جيد للأمعاء ألياف البريبايوتيك ، التي تساعد على الهضم و "تغذي" بكتيريا الأمعاء الجيدة والحيوية للغاية لصحة الإنسان ، وفيرة بشكل خاص في العدس، يعد تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أحد المزايا الصحية العديدة لنظام غذائي غني بالألياف. ألياف البريبايوتيك ، التي تساعد على الهضم و "تغذي" بكتيريا الأمعاء الجيدة والحيوية للغاية لصحة الإنسان ، وفيرة بشكل خاص في العدس، يعد تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أحد المزايا الصحية العديدة لنظام غذائي غني بالألياف.



3. مصدر نباتي للبروتين كبديل ممتاز للحوم أو الأسماك ، يعد العدس مصدرًا رائعًا للبروتين، العدس هو ثالث أكبر مصدر للبروتين ، العدس ، مثل البقول الأخرى ، ينقصه الميثيونين والسيستين ، وهما من الأحماض الأمينية الهامة، من خلال الجمع بين العدس والحبوب مثل الأرز أو القمح ، يتم التعامل مع هذا ببساطة.



4. يعزز الطاقة يمكن لجرعة صحية من الحديد أن تزودك أحيانًا بالطاقة التي تحتاجها طوال اليوم ، خاصةً إذا كنت تعاني من فقر الدم، تحتوي خلايا الدم الحمراء على الهيموجلوبين ، وهو مصنوع من الحديد ويمكنها من نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن تلبية 15٪ من احتياجاتك اليومية الضرورية من الحديد بنصف كوب من العدس المطبوخ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا.



5. يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض تشير الدراسات إلى أن تناول العدس بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسمنة والسرطان وأمراض القلب، والسبب في ذلك هو أن العدس ، الذي يعد من البقوليات الأعلى تصنيفًا لمحتوى الفينول ، يحتوي على تركيز عالٍ من المكونات النباتية الواقية المعروفة باسم الفينولات، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن العدس له خصائص مضادة للقلب ومضادة للبكتيريا وللفيروسات ومضادة للأكسدة.