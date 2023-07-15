917 مليون ليلة سياحية قضاها السائحون الوافدون إلى مصر فى 10 سنوات

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون إلى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث قدرت بيانات الجهاز عدد الليالي السياحية بنحو 917 مليون ليلة سياحية موزعة وفقا لما يلي:

• 94.4 مليون ليلة سياحية عام 2013.

• 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 84.1 مليون ليلة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%.

• 32.7 مليون ليلة سياحية عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 61.1%.

• 83.8 مليون ليلة سياحية عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 156.1%.

• 121.5 مليون ليلة سياحية عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

• 135.4 مليون ليلة سياحية عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

• 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68.3%.

• 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3%.

• 131 مليون ليلة سياحية عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

وكانت بيانات الجهاز قدرت قيمة إيرادات السياحة بنحو 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية وتوزعت الإيرادات بواقع 5.1 مليار دولار عام 2013/ 2014، و7.4 مليار دولار عام 2014/ 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%، و3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

وبلغت الإيرادات 4.4 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%، و9.8 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%، و12.6 مليار دولار عام 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%، و9.9 مليار دولار عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%، و4.9 مليار دولار عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%، و10.7 مليار دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.