وصلة رقص بالشماريخ لأكرم توفيق وكريم فؤاد نجم الأهلي بمسقط رأسه بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

احتفل اللاعب كريم فؤاد نجم النادي الأهلي و منتخب مصر بحنته بالسرادق الكبير المقام بمسقط رأسه بقرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية بحضور عدد كبير من أصدقائه وأقاربه وأبناء القرية، وسط حالة من الفرحة التي سيطرت على الجميع ومشاركتهم اللاعب فرحته.

وشهد الحفل حضور النجم الدولي اكرم توفيق لاعب النادي الأهلي والذي حرص على مشاركة زميله فرحته بزفافه وصعد اللاعبان على المسرح واشعلا الحفل بوصلة رقص بمشاركة اشقاء اللاعب كريم فؤاد.

وأشعل كريم فؤاد واكرم توفيق الشماريخ وقاما بالرقص بها في الحفل، وقام الحضور بالرقص مع اللاعبين.