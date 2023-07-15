اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 08:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام: الولايات المتحدة تشترى مئات الصواريخ من تايوان لتسليمها لأوكرانيا

السبت، 15 يوليو 2023 07:00 ص
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تشترى مئات الصواريخ من تايوان لتسليمها لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستشتري من تايوان المئات من صواريخ MIM-23 Hawk المضادة للطيران لتسليمها لأوكرانيا.

وأفادت صحيفة "تشاينا تايمز" نقلا عن مصادرها بأن الحديث يدور عن صواريخ أمريكية الصنع، تم إخراجها من الخدمة في 29 يونيو الماضي، وأن الولايات المتحدة أكدت في أعقاب محادثات مع الجانب التايواني إعادة شراء الصواريخ لتقديمها لأوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وستقدم الولايات المتحدة الصواريخ المحدثة حتى نسخة Phase III، وهي مخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرت التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وستعيد تايوان للولايات المتحدة 4 كتائب صواريخ، مكونة من 18 بطارية.

بدورها، قالت صحيفة "تايوان نيوز" إن وزارة الدفاع التايوانية رفضت التعليق على تلك المعلومات.

ويشار إلى أن صواريخ "هوك" استخدمت في 41 مناورة عسكرية في تايوان بين عامي 1965 و2017، وأظهرت فاعلية أكثر من 90%.

وأخرجت تايوان الصواريخ من الخدمة، حيث من المقرر استبدالها بصواريخ Sky Bow III المحلية الصنع.


اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

MIM

23 Hawk

تايوان

امريكا

الناتو

الغرب

اوروبا

الاتحاد الاوروبى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة