اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية السعودية ونظيره الأمريكى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 15 يوليو 2023 07:00 ص
وزير خارجية السعودية ونظيره الأمريكى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وكان وزير الخارجية السعودى قد وقع الأربعاء على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون فى جنوب شرق آسيا، وذلك بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا، رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزارى لدول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، المنعقد فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والذى شهد قدوم وزير الخارجية الأمريكى بلينكن.

 


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