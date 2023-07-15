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أكرم القصاص
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وزير الإسكان يجرى اليوم جولة تفقدية على بعض المشروعات بمدينة الغردقة

السبت، 15 يوليو 2023 12:30 ص
وزير الإسكان يجرى اليوم جولة تفقدية على بعض المشروعات بمدينة الغردقة المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يتفقد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بعض المشروعات التابعة لوزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، يرافقه خلال الزيارة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
ومن المقرر أن يصل وزير الاسكان الغردقة صباح اليوم  ويبدأ بجولة تفقدية لمحطة اليسر لتحلية المياه، ورافقه خلال الزيارة بالمحطة المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، ومنها لتفقد شاطئ وكورنيش منتجع العائلات 3 "ميريت قديما بعد عملية تطويره.
 
ويعقد الوزير اجتماعا بديوان عام المحافظة فى العاشرة والنصف، ثم يتفقد بعد ذلك محطة المعالجة الثلاثية غرب مدينة الغردقة، ثم المجزر الآلى الجديد بمدينة الغردقة .
 
 
 
 

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