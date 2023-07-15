وزارة الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل

كتب محمود عبد الراضي

نظم قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى وذلك خلال الفترة من (10 - 12/7/2023)..حيث شارك فى الدورة عدد (20) مُتدربا من (الضباط والأفراد والمدنين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية.

ويعد تنظيم تلك الدورات إستمراراً للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس ، وقد تم إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية (C–B)؛ وفى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك استمراراً للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.