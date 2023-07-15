والد محمد صلاح يشارك فى حفل زفاف كريم فؤاد لاعب الأهلي بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

حرص الحاج صلاح غالي والد النجم الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي على مشاركة أسرة اللاعب كريم فؤاد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر فرحتهم بزفاف اللاعب في السرادق الكبير المقام بقرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب.

وتواجد والد محمد صلاح في السرادق واستقبله الدكتور عبد الفتاح عبده مدير إدارة بسيون التعليمية خال اللاعب وعدد من اقارب اللاعب، وقدم والد محمد صلاح التهنئة لأسرة اللاعب بالزفاف.

ويتوافد عدد كبير من اهل القرية على سرادق الحفل لتقديم التهنئة للاعب واسرته بزفافه.

وتبعد قرية الشين مركز قطور مسقط رأس اللاعب مسافة 2 كيلو متر عن قرية نجريج مركز بسيون مسقط رأس الفرعون المصري محمد صلاح، وتربط الاسرتين علاقة ود وتواصل مستمر على المستوي الشخصي.



والد محمد صلاح يشارك فى حفل زفاف كريم فؤاد (1)



والد محمد صلاح يشارك فى حفل زفاف كريم فؤاد (2)



والد محمد صلاح يشارك فى حفل زفاف كريم فؤاد (3)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (2)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (3)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (5)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (6)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (7)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (2)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (3)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (5)

حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد بمسقط رأسه بالغربية (6)