والد كريم فؤاد: حرصنا على إقامة الفرح داخل القرية لمشاركة الأهالى فرحتنا

قال والد اللاعب كريم فؤاد نجم النادى الأهلى إن أسرة اللاعب حرصت على إقامة حفل حنة اللاعب بمسقط رأسه بقرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية، لمشاركة كافة أهالى القرية الفرحة.

وقال والد اللاعب كريم فؤاد إن الأسرة قدمت دعوة عامة لكافة أهالى القرية لمشاركة اللاعب فرحته بحفل الحنة والزفاف، مشيراً إلى أن اللاعب يحظى بعلاقة جيدة من كافة أهالى القرية.

وأضاف والد اللاعب كريم فؤاد أن نجله تربى وعاش داخل القرية مشيراً إلى أن أشقاء اللاعب جميعهم يمارسون كرة القدم، حيث يلعب شقيقه محمد فى جدة وشقيقه عبد الحميد كان يلعب فى نادى غزل المحلة سابقا وحاليا وكيل لاعبين، وشقيقه عبد الرحمن يلعب فى نادى الاتصالات.