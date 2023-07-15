واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل 126 ألف دولار خلال شهر واحد

كتب: مدحت عادل

واصلت واردات مصر من الموبايلات مستواها المتراجع في الشهور الأخيرة، حيث بلغت واردات مصر من أجهزة تليفون الأفراد نحو 126 ألف دولار، خلال شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو 16 مليونا و899 ألف دولار في شهر أبريل عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 16 مليونا و773 ألف دولار.

وفى مارس الماضي، رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من أجهزة تليفون للأفراد لتسجل نحو 25 مليونا و263 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 169 مليونا و358 ألف دولار فى شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغ 144 مليونا و95 ألف دولار.

وبدأت واردات مصر من الهواتف المحمولة في التراجع منذ بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 106 آلاف دولار فقط في شهر يناير الماضي، بينما كانت في شهر يناير المناظر 167 مليونا و577 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 167 مليونا و471 ألف دولار.

وتشهد الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022 وحتى الآن، حيث قدرت بيانات الجهاز، إجمالى واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون فى الـ8 أشهر الأولى من العام الماضى 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليونا و532 ألف دولار.