"نيويورك تايمز": البنتاجون يشكك فى فعالية "العنقودية" المقدّمة لقوات كييف

وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في البنتاجون أن مسؤولين ومحللين أمريكيين قدموا رأيهم بفوائد الذخائر العنقودية المقدمة لقوات كييف، وخرجوا مشككين في جدواها أمام الدفاعات الروسية.

وقال مسؤولون في البنتاجون لم تسمّهم الصحيفة، إنهم شككوا في الفوائد الفورية للذخائر العنقودية بعد تسليمها لقوات كييف.

وأضافت: "يحذّر المسؤولون والمحلّلون العسكريون الأمريكيون من أن الذخائر العنقودية الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على الفور في هجومها المضاد ضد الدفاعات الروسية".

وقالوا إنه بإمكانها التأثير على نشاط القوات المسلحة لأوكرانيا في وقت لاحق فقط إذا تلقت كييف كميات أكبر من هذه القذائف.

ومن المعروف أنه في 7 يوليو الجاري، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن واشنطن ستنقل الذخائر العنقودية إلى كييف.

بدوره، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن نقل الذخائر العنقودية إلى كييف سيضمن نجاح هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.