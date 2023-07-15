نقل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن الفحوص الأولية له "لم تجد شيئا غير طبيعي"، بينما يشير التقييم الأولى إلى إصابته بالجفاف، بحسب سكاى نيوز.

وأضاف المكتب أن "الأطباء يوصون بمواصلة خضوع نتنياهو لفحوص روتينية"، ونقل نتنياهو إلى المستشفى السبت، لكنه "في حالة جيدة" حيث يخضع لتقييم طبي.

وقال مكتبه إنه يعالج في مستشفى شيبا الإسرائيلى قرب تل أبيب، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ونقل موقع والا، وهو موقع إخباري إسرائيلي بارز، عن مسؤول لم يذكر اسمه مقرب من نتنياهو، قوله إنه تعرض لإغماء، لكنه كان على وعي تام في المستشفى.

ولم يتسن على الفور تأكيد التقرير.

ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء فى إسرائيل وصلت إلى 15 عاما، منها 12 عاما تواليا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.

وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة فى ديسمبر الماضى.