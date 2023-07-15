موجز اقتصاد اليوم السبت 15-7-2023.. استمرار حظر تصدير الأكسجين

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم السبت 15-7-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة بقرار استمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

وزير التجارة يقرر استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

حصاد التعاون الدولى.. 532 مليون دولار من البنك الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر

دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين قادة البلدين التي بدأت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي، في المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية «بكين»، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف.

التخطيط: 157 مشروعا تنمويا بالإسكندرية خلال 2021-2022 بتكلفة 4.6 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة الأسكندرية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحر الأحمر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وموقف المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بالمحافظة، وذلك فى اجتماع موسع بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

استمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بواقع 5 آلاف جنيه للطن

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.

أسعار النفط تسجل 79.87 دولار لخام برنت و75.42 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط 79.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اكثر من دولار الجمعة .

جمعية المصدرين تطلق بعثة تجارية مصرية لتنزانيا بمشاركة عدد من الشركات

أعلنت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، انطلاق البعثة التجارية المصرية لقطاع الفندقة الي جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا غدا الأحد، وقالت جمعية المصدرين المصريين، في بيان لها، أن البعثة سوف تنطلق فجر الأحد 16 يوليو 2023 وتستمر أعمالها في دولة تنزانيا حتى يوم 20 يوليو الجاري.

سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2190 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، هبوط بحوالي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2190 جنيها للجرام، وذلك رغم ارتفاع سعر الذهب عالميا في ختام تداولات الأسبوع.