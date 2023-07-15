مصر للطيران تعلن انتهاء رحلات الحج بإجمالي 390 رحلة جوية ونقل 91 ألف راكب

أنهت وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة اليوم موسم حج هذا العام 1444هـ / 2023م بعودة ما يقرب من 56 ألف حاج من الحجاج المصريين والترانزيت والرحلات الخاصة من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية على متن 240 رحلة جوية ليصبح إجمالي عدد الحجاج الذين نقلتهم الشركة الوطنية مصر للطيران فى مرحلتي الذهاب والعودة ما يقرب من 91 ألف راكب على متن 390 رحلة جوية .

ووجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية على إنجاح هذا الموسم وخروجه بالصوره المشرفة من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج المصريين والأشقاء العرب والأفارقة وهو ما جاء بفضل التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات القائمة على تنسيق موسم الحج وهى وزارات الداخلية والخارجية والتضامن والسياحة والأوقاف والصحة والمالية.

كما أشاد وزير الطيران بجهود جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى مشيدًا بدورهم الفعال فى إنجاح موسم الحج وإتمامه على أكمل وجه دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران من فرق عمل المطارات والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز والمبيعات وتخطيط الشبكات ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات العامة لما قدموه جميعا من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم.