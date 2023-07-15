مصرع طفل وإصابة شخصين في حادثتين متفرقتين بالدقهلية

لقى طفل مصرعه وأصيب شخصان آخران فى حادثتين متفرقتين على الطريق الدائرى الجديد "المطرية- بورسعيد"، وتم نقل المصابين لمستشفى المطرية لتلقى العلاج اللازم، والجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول إشارة من القوات المخولة بتأمين المستشفيات، بوصول شخصين مصابين، ومصرع طفل فى حادثتين متفرقتين فى مدينة المطرية بالدقهلية، وتحديدا على الطريق الدائرى الجديد "المطرية_بورسعيد" والرابط بين محافظتى "الدقهلية_بورسعيد"

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل محمد. ا. ال، فيما أصيب الغريب. ال.، مجدى. ع، نتيجة حادثتين متفرقتين على طريق المطرية الدائرى الجديد ونقلهما للمستشفى.

ويتلقى المصابون العلاج اللازم، ونقل جثه الطفل لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بالواقعتين وتحويلهما للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.