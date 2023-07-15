مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى انهيار عقار قديم شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية ، بلاغ بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع باكوس شرقا، وقال اللواء أحمد حبيب، رئيس حى شرق الإسكندرية لـ "اليوم السابع" إن الحادث أسفر عن مصرع شخصين من المارة بسوق باكوس، وهو انهيار أجواء من عقار قديم مكون من أرضى و3 طوابق، وإصابة 3 أشخاص من المارة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى جانب آخر، واصل حى الجمرك، تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربي.

وذكر الحى في بيان له أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.