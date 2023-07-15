اليوم السابع
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مصرع شاب ووالد زوجته غرقا في نهر النيل بالبدرشين

السبت، 15 يوليو 2023 12:07 ص
مصرع شاب ووالد زوجته غرقا في نهر النيل بالبدرشين غريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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 تعرض شاب ووالد زوجته للغرق بنهر النيل في البدرشين، وتم انتشال جثتيهما، ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين في نهر النيل بالبدرشين. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب ووالد زوجته تعرضا للغرق، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

غرق شخصين نهر النيل

البدرشين

امن الجيزة



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