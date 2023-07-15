مصرع رجل وزوجته وإصابة نجلهما فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الغردقة- غارب"

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى رجل مصرعه وزوجته، مساء اليوم السبت، بينما أصيب نجلهم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الغردقة - رأس غارب، تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع كل من محمد عبده، 49 سنة، بعد إصابته بنزيف بالمخ وتوقف عضلة القلب، وزوجته علا محمد عبد الحي 47 سنة، بعد إصابتها بنزيف في المخ وكسر بعظام الجمجمة.

فيما أصيب نجلهما مالك 9 سنوات، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية للطفل.