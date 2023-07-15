محضر ضد صاحب محل لوضع حجارة بالشارع لمنع ركن السيارات

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية تفاصيل واقعة وضع شخص حجارة بالشارع لمنع ركن السيارات بعدما نُشر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى من أحد الأشخاص تضرر خلالها من قيام (مالك محل منظفات بمحافظة بورسعيد) بتثبيت "حجارة" أمام المحل لمنع انتظار سيارات المواطنين على الرغم من سابقة تحرير محاضر ضده لذات السبب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تم تحرير محضر إشغال الطريق العام ضد مالك المحل المذكور .. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وأخذ التعهد اللازم على المشكو فى حقه بعدم تكرار المخالفة.