اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني

السبت، 15 يوليو 2023 07:28 م
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة من الأقباط.
 
وصرح الزملوط بأنه تم مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء مقر جديد للكنيسة بالخارجة وتخصيص الأراض اللازمة للمشروع للبدء في أعمال الإنشاءات، مشيرًا إلى تقديم المحافظة الدعم الكامل بالتنسيق مع نيافة الأنبا لتوفير خدمات أفضل لرعايا الكنيسة من خلال المقر الجديد المزمع تأسيسه.
 
 
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني

 


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