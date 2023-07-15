محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة مشروعات حياة كريمة والصرف بأرمنت والقرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدن أرمنت والقرنة، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالطارف والرواجح والمقامة على طريق الاقصر – قنا الصحراوي الغربي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، والتي أكدت أن المحطة يتم إنشاؤها بطاقة 26/38 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة قرى مركز ومدينة القرنة بالكامل بعدد 12 قرية بإجمالي عدد محطات رفع 17 محطة منهم 5 في حيز التنفيذ هم : "الاقالتة - القبلي قامولا - نجع البركة - الطارف - بوستر الطارف"، بالإضافة إلى محطة "البعيرات" التي يجري العمل بها وكذلك 2 محطة بالضبعية – ومحطة جزيرة القرنة وعدد 8 محطات سيتم بدء العمل بهم فور الإسناد للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأشارت رقية حماد، إلى أن التكلفة الاجمالية لمشروع الصرف الصحي بالقرنة تتجاوز المليار جنيه "قابلة للزيادة" تبعا لتغير الأسعار ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشروع خلال عام، مضيفةً أن تكلفة المحطة تبلغ نحو 306 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة 60% وتخدم المحطة نحو 140 ألف نسمة من سكان القرنة، مضيفة أن محطة المعالجة تتكون من 2 مسار للمرحلة الحالية ومسار آخر للمرحلة المستقبلية وسيتم صرف ناتج المحطة علي غابة شجرية تقوم بتنفيذها شركة المياه ومكونات المحطة هي: "المدخل والمصافي - 2 حوض لا هوائي - 2 ترددي - 8 إنضاج - 2 حوض موازنة بالإضافة لغرف المحطة ومبنى الإدارة والمعمل والسور".

وعلى هامش جولته بالقرنة وأثناء متابعته مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو وافق المحافظ على مد مساحة تغطية الترعة لمسافة 150 متر اضافية وذلك استجابة لطلب الأهالي، مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بارمنت الحيط بمركز أرمنت والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تبلغ مساحته نحو 1030 متر بالإضافة الي المساحة الخضراء حول المركز ومنطقة الألعاب وهو عبارة عن مبني انشاء جديد مكون من طابقين بهم حضانة رياض اطفال و3 قاعات فصول و2 مكتب اداري و3 مكاتب تأهيل و2 وحدة تدخل مبكر وصالة العاب رياضية ومركز علاج طبيعي وغرف تحكم وكهرباء ومصعد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة و3 ورش تدريب و 3 مكاتب ادارية و2 مخزن وغرف دعم أسري وتكامل حسي وتأهيل بصري وسمعيات و2 غرفة تخاطب وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى نحو 15 مليون جنيه.

ورافق محافظ الأقصر خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد عادل شرشر رئيس مدينة أرمنت ومصطفي جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر والمهندس عبدالله بكري المدير التنفيذي للجهاز بالأقصر.



جانب من جولات محافظ الأقصر على المشروعات



جولات لمتابعة مشروعات حياة كريمة والصرف الصحي بأرمنت والقرنة