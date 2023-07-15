لبنان: القرار الأوروبى بإبقاء النازحين السوريين فى بلادنا "خطر"

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قال وزير الشئون الإجتماعية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار إن قرار البرلمان الأوروبى الأخير بإبقاء النازحين السوريين فى لبنان يضع البلاد فى خطر ويهدد رسالتها.

وأضاف حجار - فى بيان له اليوم - أن هذا القرار يؤكد وجود نية لدمج النازحين فى لبنان، مشيرا إلى أن لبنان سبق وأن حذر من هذا الأمر سابقا.



ودعا حجار جميع الطوائف والأحزاب والنقابات والهيئات الأهلية التصدّى لهذا القرار كلٌّ على طريقته – وفقا لنص البيان.



وكان البرلمان الأوروبى قد أصدر قرارا قبل أيام بشأن لبنان حث فيه جميع الأطراف اللبنانية على الاسراع بإنهاء الفراغ الرئاسى وعودة مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحري، ونص البند الثالث عشر من القرار على استمرار دعم بقاء اللاجئين السوريين بلبنان.



يشار إلى أن وزير المهجرين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، كان اعتبر قرار البرلمان الأوروبى تعسفى ومرفوض، مشددا على أن العودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا الزاميا.