قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/السبت/، مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب - لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد.