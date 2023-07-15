قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/السبت/، مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك.
وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب - لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد.
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/السبت/، مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك.
وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب - لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد.
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