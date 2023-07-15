اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك

السبت، 15 يوليو 2023 08:55 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/السبت/، مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك

وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب - لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد

 

 


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلى



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