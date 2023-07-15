قديروف يعلن أسر القوات الروسية دفعة جديدة من جنود كييف

وكالات

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن القوات الروسية تمكنت من أسر دفعة أخرى من العسكريين الأوكرانيين.

وقال قديروف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - "في هذه اللقطات يمكنكم مشاهدة أسرى من القوات الأوكرانية. هؤلاء الأشخاص الثمانية سيبقون على قيد الحياة بفضل حقيقة أنهم أسرى. بالنسبة للجيش الأوكراني، الاستسلام هو الطريق إلى حياة جديدة. كل واحد منهم لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة وليس القتال من أجل مصالح القيادة الأوكرانية غير الصحية".

وأشار إلى أن الوحدات الروسية تعمل بطريقة منظمة للغاية وهناك الكثير من السجناء الأوكرانيين الآخرين.