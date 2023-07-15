قافلة وزارة الصحة بالعريش تواصل استقبال المرضى ​​وتقديم خدماتها بالمجان

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت اليوم السبت، قافلة وزارة الصحة والسكان المتمركزة، في مركز شباب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، تقديم الخدمات الطبية ضمن حملة "100 يوم صحة".

يشارك فى القافلة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، يقومون بإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، ويتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

وأعلنت صحة شمال سيناء أن إجمالي المترددين على العيادات المتنقلة بلغ 1615 مواطنا، وتم صرف العلاج المترددين بالمجان، كما تم تحويل 192 مواطنا لمستشفى العريش العام، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، كما أجرت القافلة 186 تحليلا معمليا، و33 أشعة سونار، فيما أجريت العمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، وبلغت 81 عملية، متضمنة 14 حالة رمد، و16 حالة مرارة بالمنظار، و7 حالات جراحة أطفال، و19 حالة أنف وأذن، وحالة مخ وأعصاب، و14 حالة تداخلات جراحية متنوعة، و3 حالات عظام، وحالتي مسالك، و3 حالات قسطرة قلبية، وحالتي مناظير جهاز هضمي.

وتم إطلاق عمل القافلةتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدعم من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء.

قال الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ان القافلة الطبية تنقسم الي قافلة علاجية داخل العيادات المتنقلة وتقرر وجودها بمركز شباب مدينة العريش وتضم القافلة التخصصات الطبية الأطفال باطنة نساء عظام جراحة تنظيم أسرة رمد وجلدية كذلك فريق طبي جراحي متخصص لإنهاء قوائم الانتظار داخل مستشفى العريش العام.

من جانبه أكد المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية علي أن القافلة بتوجيهات المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس المجلس، ان عمل القافلة يتواصل حتى 25 يوليه الجاري.

وأضاف عبد الكريم بدوي منسق المجلس بشمال سيناء ، أن القافلة مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية وتأتي في إطار دعم المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء، لافتا ان القافلة تنظم بمركز شباب مدينة العريش مدعومة بالأطباء والتخصصات الطبية المختلفة وما تحتاجه من أدوات، بخلاف الاعداد والتجهيز والتنظيم، مشيرا إلى أن خدماتها مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية و تشمل 12 سيارة مجهزة للكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية.