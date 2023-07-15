فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية تتراجع بـ 193 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 192 مليون و619 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 386 مليون و497 ألف دولار في شهر ابريل عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 193 مليون و878 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات سيارات الركوب كانت في صدارة السلع التي تراجعت وارداتها في تلك الفترة، حيث بلغت قيمتها نحو 79 مليون و184 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 208 مليون و552 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و368 ألف دولار، يليها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمة وارداتها نحو 434 ألف دولار في شهر ابريل الماضى، مقابل 65 مليون و126 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 64 مليون و692 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات أجهزة التليفون للأفراد، حيث بلغت واردات مصر من أجهزة المحمول نحو 126 ألف دولار، في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 16 مليون و899 ألف دولار في شهر ابريل عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون و773 ألف دولار، إلى جانب واردات الثلاجات والتي تراجعت إلى 6 ملايين و709 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 10 ملايين و988 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 4 ملايين و279 ألف دولار.