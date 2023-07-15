ظاهرة تتكرر مرتين سنويا.. تعامد الشمس على سطح الكعبة اليوم

وأضاف أنه سوف يلاحظ المشاهد انعدام الظل للكعبة المشرفة في هذا الوقت، موضحا أنه يُستفاد من هذه الظاهرة منذ زمن بعيد في تحديد القِبلة بشكل دقيق، وخصوصًا لسكان البلدان البعيدة عن مكة المكرمة. فعند وضع شاخص عمودي على الأرض وقت أذان الظهر في مكة المكرمة سوف يكون ظل الشاخص عكس القِبلة مباشرة.