ضبط عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للاستيلاء على مليوني جنيه من مواطن

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وإدعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بإصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات ، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته إكتشف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث أقر إثنين من المتهمين بتحريض باقى المتهمين على سرقة المُبلغ نظراً لعلمهما بإستيلائه على مبالغ مالية من الشركة محل عمله وفى سبيل ذلك خططوا لإرتكاب الواقعة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم.

باستدعاء المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة، وبسؤال مالك الشركة المشار إليها إتهم المُبلغ بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله.