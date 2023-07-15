صحة أسوان: مجهودات متميزة لإدارة المعامل خلال شهر يونيو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية، مشيداً بالجهود الرائدة والمتميزة التى تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة، والتى من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، في "تصريحات صحفية" بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش مدير الإدارة بمجهودات متميزة خلال شهر يونيو المنقضى والتى شملت فحص 655 سائق بمعمل القومسيون الطبى، وكذا عمل 194 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى ، وأيضاً عمل 220 تحليل فيروسات كبدية .
ولفت إلى أنه تم بالتوازى فحص 129 عينة أغذية بكتريولوجيا وكيميائياً ، وكذا فحص 507 عينة مياه بكتريولوجيا وكيميائياً، مع استخراج 304 شهادة صحية لمتدوالى الأغذية حيث يأتى تنفيذ كل هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
من ناحية أخرى، وتزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " ، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، مؤكدا على أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة، و 1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية، وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور .
لافتاً إلى أن هذه الحملات، أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 427 كجم من المواد الغذائية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة