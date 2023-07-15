صحة أسوان: مجهودات متميزة لإدارة المعامل خلال شهر يونيو

أسوان- صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية، مشيداً بالجهود الرائدة والمتميزة التى تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة، والتى من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، في "تصريحات صحفية" بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش مدير الإدارة بمجهودات متميزة خلال شهر يونيو المنقضى والتى شملت فحص 655 سائق بمعمل القومسيون الطبى، وكذا عمل 194 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى ، وأيضاً عمل 220 تحليل فيروسات كبدية .

ولفت إلى أنه تم بالتوازى فحص 129 عينة أغذية بكتريولوجيا وكيميائياً ، وكذا فحص 507 عينة مياه بكتريولوجيا وكيميائياً، مع استخراج 304 شهادة صحية لمتدوالى الأغذية حيث يأتى تنفيذ كل هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.