"شئون الحرمين" توفر عددا من الخدمات بمصليات ذوى الهمم وكبار السن

إيمان حنا

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات الإجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، عددًا من المصليات للأشخاص ذوات الهمم وكبيرات السن بالمسجد الحرام، حيث تم العمل على تهيئة وتقديم كافة التسهيلات داخل المصليات المخصصة لأداء العبادات بكل راحة وطمأنينة.

ويعمل الكادر النسائي على خدمة المصليات المخصصة وتقسيمها حسب الفئات جزء لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز حفاظًا على خصوصية المكان، وكذلك وفرت الوكالة عدد من الوسائل المساعدة والمعينة على أداء العبادات، منها العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية، ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ، كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن لضمان عدم التدافع وتفاديًا لتعرضهن للسقوط، إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية وترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.

وسخرت الوكالة جميع الإمكانيات، وحشدت الجهود والطاقات البشرية والمادية للتسهيل، وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام في المصليات المخصصة لهن، وتوفير عدد من الوسائل المساعدة مثل ( القلم القارئ،حوامل المصاحف، المصاحف الكبيرة ).