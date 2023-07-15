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زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة 23 يوليو

السبت، 15 يوليو 2023 06:44 م
زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة 23 يوليو أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. تقرر منحهم (زيارتين استثنائيتين) اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023. ولا تحتسب الزيارتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.


الداخلية

وزارة الداخلية

النزلاء

٢٣ يوليو



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