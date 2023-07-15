روسيا تتهم طائرات "التحالف الدولى" بخرق الأجواء السورية في التنف

قال مسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف خمس مرات خلال يوم واحد.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن أوليغ غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع، قوله إن "طائرات F-16 وتايفون، خرقت المجال الجوي السوري في منطقة تمر عبرها خطوط جوية دولية".
وحذر غورينوف من أن "مثل هذه الممارسات قد تتسبب في وقوع حوادث جوية مع طائرات مدنية"، مشيراً إلى "رصد 14 انتهاكاً لبروتوكولات تجنب الصدام من جانب الطائرات المسيرة التابعة للتحالف في سوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".
روسيا تتهم طائرات "التحالف الدولى" بخرق الأجواء السورية في التنفالسبت، 15 يوليو 2023 08:00 ص
قوات التحالف الدولى - أرشيفية
وكالات
قال مسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف خمس مرات خلال يوم واحد.
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قال مسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف خمس مرات خلال يوم واحد.
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