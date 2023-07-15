رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قام محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية ، بالعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة بالأماكن الأثرية، وذلك بالتنسيق مع عزة سعد رئيس حي وسط، حيث تم القيام بتقليم الأشجار الضخمة التي تعيق الرؤية فى الجبانات اليهودية ورفع كافة المخلفات بها ، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الأثرية بالإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية لإظهارها بصورتها الحضارية التى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من الجبانات اليهودية بالشاطبي وباشراف منطقة اثار وسط الاسكندرية وجارى استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط.

الجدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت و يوجد حاليا بالأسكندرية عدد ثلاثة جبانات ( 1 ) جبانة اليهود بالأزاريطة ويرجع تاريخها إلى عام 1832 م. ( 2 )جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى عام 1872 / 1873 م ( 3)جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى حوالى عام 1908 م.

تم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الأسكندرية بموافقه اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 12 / 4 / 2017 م.