اليوم السابع
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رفع الراية الخضراء شرقا والحمراء غربا على شواطئ الإسكندرية

السبت، 15 يوليو 2023 11:39 ص
رفع الراية الخضراء شرقا والحمراء غربا على شواطئ الإسكندرية رفع الراية الحمراء
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية والحمراء والصفراء على الشواطئ الغربية اليوم، بعد هدوء نسبى فى حركة الأمواج واعتدال الطقس.
 
وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أنه بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج ,يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الاماكن التى يرى مراقبين الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها.
 
وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.
 
وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية: 
1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين
2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ
3. قراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ 
4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة
5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة 
6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ
7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق
8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .
9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.
10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.
 
11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن هناك 6  شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها ،و هى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر
 
فيما اكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني.

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